A Cipro il rifugio degli oligarchi russi. L'isola Ue "scudo" di 96 miliardari

Cipro e il doppio gioco con Ue e Putin. L'hub finanziario di Mosca é proprio in Europa

Un'inchiesta internazionale svela come fanno a farla franca gli oligarchi russi sottoposti a sanzioni in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina. A proteggerli sarebbe proprio uno stato membro dell'Ue: Cipro. Il Paese - riporta Il Fatto Quotidiano - continua a svolgere, abbastanza indisturbato, il suo storico ruolo di hub finanziario della Russia. Guerra e sanzioni hanno cambiato poco, anzi. Questo emerge dal dossier Cyprus Confidential che coinvolge 250 giornalisti di 55 paesi e a cui contribuisce per l’Italia il settimanale L’Espresso. La testata anticipa alcuni degli elementi emersi che verranno dettagliati nel corso di diverse puntate.

Dal 2022 - prosegue Il Fatto - le autorità cipriote si sono impegnate ad applicare le sanzioni contro il regime di Putin e a potenziare le misure che erano state varate già dal 2014 dopo l’annessione della Crimea (e il primo conflitto separatista nel Donbass) ma dall’esame svolto dai giornalisti su una massa di documenti riservati di sei grandi studi professionali ciprioti , dimostrano come il passaggio dalle parole ai fatti sia stato limitato. Gli studi continuano a gestire patrimoni e flussi di ricchezza di 96 oligarchi sanzionati e almeno 25 di loro risultano sottoposti ai vincoli internazionali fin dal 2014.