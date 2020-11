Afghanistan, talebani chiedono a Biden di mantenere l'accordo di Doha

I talebani hanno chiesto alla nuova amministrazione del presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden di mantenere lo storico accordo firmato lo scorso febbraio a Doha con gli Stati Uniti, ribadendo che lo considerano il miglior strumento per mettere fine a quasi due decenni di conflitto tra i due paesi. Ed è' il primo commento dei talebani alle elezioni presidenziali americane. "L'Emirato islamico - come si chiamano i talebani - desidera insistere con il neoeletto presidente degli Stati Uniti e con il suo governo che l'attuazione dell'accordo è lo strumento più ragionevole ed efficace per porre fine al conflitto tra i nostri Paesi", ha detto in una il portavoce dei talebani Qari Yusuf Ahmadi. In quel "documento eccellente", il portavoce ha ricordato che entrambe le parti si sono impegnate a ritirare le truppe statunitensi dall'Afghanistan entro 14 mesi, a non interferire negli affari interni dei due Paesi e a non consentire che il territorio afghano venga utilizzato per organizzare attività terroristiche contro gli Stati Uniti.