"Andare da Putin è inopportuno". Kiev si oppone alla visita dell'Onu a Mosca

Guerra Russia Ucraina, "Mariupol, corridoi umanitari urgenti: 500 feriti"

La guerra in Ucraina continua da 61 giorni, due mesi di pesanti bombardamenti dei russi nelle principali città del Paese e nessuna tregua neanche per la Pasqua ortodossa di ieri. Gli attacchi degli uomini di Putin si stanno concentrando ad Est, con Kharkiv e il Donbass presi d'assalto, ma non solo, anche la città gioiello che affaccia sul Mar Nero Odessa è stata colpita da raffiche di missili provocando diversi morti tra i civili. Intanto è scoppiato il caso diplomatico per la visita di Guterres a Mosca. Igor Zhovkva, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha criticato l'imminente visita del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, a Mosca dove è atteso all'inizio della prossima settimana per incontrare il presidente russo Vladimir Putin e il ministro degli Esteri Sergei Lavrov. "Non è una buona idea andare a Mosca, non capiamo la sua intenzione di andarci per parlare con Putin", ha affermato in un'intervista alla Nbc.

"Dubito fortemente che questi colloqui di pace organizzati dal segretario generale dell'Onu finiranno con qualche risultato", ha aggiunto, pur riconoscendo che "qualsiasi colloquio di pace è buono se finisce con un risultato". E' fallito ancora una volta il tentativo di aprire un corridoio umanitario da Mariupol, che continua ad essere bloccato dai russi. Lo ha reso noto la vice primo ministro Irina Vereshchuk, che ha chiesto aiuto all'Onu: Vereshchuk ha detto che è un tema che il segretario generale Antonio Guterres dovrebbe sollevare durante la sua visita in Russia. "Chiediamo all'Onu di garantire un cessate il fuoco e l'apertura di un corridoio umanitario da Azovstal e Mariupol nel suo insieme. Ad Azovstal ora ci sono 1.000 donne e bambini, più 500, forse di più, feriti e quasi 50 persone che necessitano urgentemente di cure importanti. Questo è ciò che Guterres deve dire a Mosca se vuole parlare di pace". Lo riferisce la stampa ucraina.

Leggi anche: