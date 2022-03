Ucraina, armi chimiche russe e la Nato interviene. Terza guerra mondiale

Guerra, Stoltenberg (Nato): dislocamento altri battlegroup in 4 Paesi Est



Se la Russia usa armi chimiche in Ucraina la Nato interviene. E, di fatto, è terza guerra mondiale.

L'eventuale uso di armi chimiche da parte della Russia in Ucraina non solo sarebbe una "catastrofe per il popolo" di quel Paese, ma "naturalmente c'è il rischio che l'agente chimico possa diffondersi anche al territorio della Nato. Non faccio speculazioni, oltre al fatto che l'Alleanza è sempre pronta a difendere, proteggere e reagire contro qualsiasi tipo di attacco contro un Paese della Nato". Lo sottolinea il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, a Bruxelles prima del vertice dei capi di Stato e di governo dell'Alleanza a Evere, alla periferia nordest di Bruxelles.

Stoltenberg: dislocamento altri battlegroup in 4 Paesi Est - La Nato decidera' oggi di dislocare altri quattro battlegroup sul fronte Est, in particolare in Bulgaria, Romania, Slovacchia e Ungheria, per fare fronte alla minaccia russa. Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg.

Stoltenberg, crisi piu' grave per un'intera generazione - "Siamo davanti alla piu' grave crisi per un'intera generazione". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg sottolineando che Usa ed Europa sono uniti nell'affrontarla. Ed evidenziando la necessita' di ristrutturare e rafforzare la struttura di deterrenza dell'Alleanza alla luce degli ultimi avvenimenti.

Stoltenberg, Cina non dia supporto militare a Russia - "Chiediamo alla Cina di condannare l'invasione" dell'Ucraina da parte della Russia e di " non dare supporto politico e militare" a Mosca. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al suo arrivo al quartier generale dell'Alleanza dove oggi si terra' il vertice straordinario dei leader dei 30 Paesi membri.

Stoltenberg, Nato non mandera' ne' truppe ne' aerei in Ucraina - "La Nato non mandera' ne' truppe ne' aerei in Ucraina perche' vuole evitare l'escalation del conflitto". Lo ha ribadito il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in merito alla possibilita' di istituire una no fly zone nei cieli dell'Ucraina.

