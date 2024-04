Aung San Suu Kyi lascia il carcere, l'ex leader birmana ai domiciliari

Aung San Suu Kyi lascia il carcere, l'ex leader birmana trasferita ai domiciliari per "le cure necessarie"

L’ex leader birmana Aung San Suu Kyi ha lasciato il carcere ed è stata trasferita agli arresti domiciliari. Lo ha reso noto una fonte ufficiale all’Afp. Contemporaneamente un portavoce delle autorità militari del Paese ha affermato che ai prigionieri più anziani vengono fornite “le cure necessarie” durante i periodi di caldo e non è quindi chiaro se si tratta di una misura temporanea o di una vera riduzione della pena che sta scontando la 78enne premio Nobel, ma la decisione arriva proprio mentre la giunta militare del Paese ha deciso di concedere l'amnistia per oltre 3.300 detenuti in occasione del Capodanno birmano.