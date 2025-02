Austria, il leader neonazista Kickl fallisce e rimette il mandato di formare il nuovo governo

Austria, Kickl fallisce e rimette il mandato di formare il nuovo governo

I negoziati per formare una coalizione di governo tra Partito della Libertà (FPOe) e conservatori del Partito popolare (OeVP) austriaci sono falliti. Il presidente della Fpoe Herbert Kickl ha rinunciato all'incarico annunciando la sua decisione in una lettera al Presidente federale Alexander Van der Bellen, diffusa anche tramite un comunicato stampa.

"Nonostante le numerose concessioni, l'Oevp non era disposto a scendere a compromessi decisivi", si legge nella lettera in cui ribadisce l'accusa che il partito popolare volesse parlare prima di tutto di incarichi e solo successivamente negoziare i contenuti. "Per questo motivo oggi, 12 febbraio 2025, rinuncio al mandato di formare un governo. Non compio questo passo senza rammarico".