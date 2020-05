Austria, Kurz: 'Non apriremo a chi non ha sotto controllo la situazione'

Austria, Kurz: "Apertura solo ai paesi con situazione sotto controllo"

In qualita' di governo federale, vorremmo fare tutto il possibile per promuovere le vacanze in Austria e per dimostrare alle persone che le vacanze in Austria sono sicure. Tuttavia, non apriremo in alcun modo le nostre frontiere a Paesi che non hanno ancora la situazione sotto controllo". Lo ha scritto in un tweet il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz.

Austria, Fiano: "Se Kurz pensa di alzare nuovi muri sbaglia"

"Evidentemente qualcuno in Europa pensa ancora che da soli si stia meglio. Non sappiamo esattamente a chi si riferisse il cancelliere austriaco Kurz, con l'intervento a gamba tesa di oggi verso i paesi confinanti. Se per caso si riferisse al nostro Paese, ma certamente non sara' cosi', sappia che siamo orgogliosi di come tutti gli italiani ed il nostro governo hanno reagito alla terribile pandemia da Coronavirus, e siamo orgogliosi di chi in Europa collabora per far vivere quell'idea di cooperazione inscritta nel Dna dell'Unione, tanto piu' preziosa quanto piu' difficile risulta la crisi. Chi pensa di erigere nuovi muri sta sbagliando strada". Cosi' in una nota il responsabile Esteri della segreteria Pd Emanuele Fiano.