Bangladesh, allarme piogge e inondazioni: morte 25 persone

Piogge monsoniche in Bangladesh, morte 25 persone a causa delle inondazioni

Allarme e paura in Bangladesh: almeno 25 persone sono morte a causa delle inondazioni che hanno colpito parte dell'India nord-orientale ed il Bangladesh, lasciando milioni di case sommerse. Lo hanno riferito le autorità della protezione civile locale.

Alluvioni e inondazioni in Bangladesh, danneggiati 3mila villaggi

"Prevediamo precipitazioni da moderate a intense in diverse parti dell'Assam fino a domenica", ha affermato Sanjay O'Neil, un funzionario della stazione meteorologica di Gauhati, capitale dello Stato indiano orientale di Assam. "Il volume delle precipitazioni è stato senza precedenti".

Il bilancio, ancora in aggiornamento, è stato provocato dalle esondazioni del Brahmaputra, uno dei fiumi più grandi dell'Asia, il quale ha fatto breccia dagli argini di fango inondando 3mila villaggi e terreni in 28 dei 33 distretti dell'Assam. In questo Stato, il più colpito, almeno nove persone sono morte a causa delle inondazioni e altri 2 milioni hanno visto le loro case sommerse dalle acque alluvionali, mentre un fulmine caduto ieri ha ucciso nove persone.