Berlusconi e l'incontro con Putin. Qualcuno fermò l'iniziativa del Vaticano

Berlusconi- Putin, il vertice per la pace programmato e poi cancaellato

La guerra in Ucraina non accenna a fermarsi e la situazione si complica sempre di più anche sul fronte russo dopo il tentativo di golpe di Prighozin e le conseguenze sul Cremlino, con l'arresto del generale Surovikin, considerato un complice del capo della Wagner. In questo difficile scenario si inserisce il tentativo diplomatico da parte del Vaticano che ha mandato il cardinal Zuppi a trattare con i vertici di Mosca. Operazione complicata e forse tardiva. Almeno stando a quanto svelato dall'Unità.

Il Papa, infatti, avrebbe già tentato in passato un approccio con Putin nel giugno dell'anno scorso, tramite l'amico del presidente russo, Silvio Berlusconi. L'iniziativa era stata organizzata dal Vaticano, aggirando il governo Draghi e la diplomazia italiana. Il retroscena sarebbe stato svelato da una fonte autorevole presente a quell'incontro.