Biden a elettori di Trump: "Datemi un'opportunità. Guarire l'anima del Paese"

Sarà il presidente del ''compromesso'' con l'obiettivo di ''guarire l'America'' e farla uscire da una ''cupa era della demonizzazione''. Sono queste le parole chiave usate da Joe Biden per rivolgersi agli americani nel suo primo discorso da 46esimo presidente degli Usa, citando la Bibbia. Parlando da Wilmington, la sua città natale nel Delaware, Biden ha quindi chiesto ''unità e comprensione''. Correndo sul palco indossando la mascherina per proteggersi dal Covid-19, Biden ha detto di voler governare senza pensare al fatto che ci siano stati rossi o blu, ma solo gli Stati Uniti.





Quello in cui invece ha promesso di impegnarsi è "ricostruire l'anima dell'America, ricostruire la spina dorsale di questa nazione, la classe media e rendere di nuovo l'America rispettata in tutto il mondo". Biden ha quindi riconosciuto come la comunità afro-americana lo abbia portato al traguardo sia alle primarie, sia alle elezioni generali aumentando l'affluenza alle urne negli stati chiave. Un pensiero è stato poi rivolto agli elettori americani che hanno votato per il presidente uscente Donald Trump. "Per tutti quelli di voi che hanno votato per il presidente Trump, capisco la delusione stasera. Ho perso un paio di volte anch'io. Ma ora, diamoci una possibilità", ha detto Biden.

"E' ora di mettere da parte la dura retorica, abbassare i toni, vederci di nuovo, ascoltarci di nuovo. E per fare progressi dobbiamo smettere di trattare i nostri avversari come nemici", ha affermato. ''Non ci sono nemici, ci sono americani'', ha insistito. ''Mi impegno a essere un presidente che non cerca di dividere, ma di unificare'', ha proseguito, affermando che ''lavorerò con tutto il cuore per conquistare la fiducia del popolo''.

''Ho sempre creduto che l'America sia il Paese della possibilità'', ha affermato, dicendo di voler portare una ''grande nazione'' verso ''un'America più libera e più giusta. Verso un'America che crea posti di lavoro con dignità e rispetto. Verso un'America che cura malattie come il cancro e l'Alzheimer. Verso un'America che non lascia mai indietro nessuno.Verso un'America che non si arrende mai, non si arrende mai’'.

Primo impegno di Biden, la lotta contro la pandemia da coronavirus. ''Il nostro lavoro inizia con il controllo del Covid - ha affermato Biden - Non possiamo riparare 'economia, ripristinare la nostra vitalità o assaporare i momenti più preziosi della vita, abbracciare un nipote, festegiare compleanni, matrimoni, lauree, tutti i momenti che ci interessano di più, finché non avremo sotto controllo questo virus. Lunedì nominerò un gruppo di importanti scienziati ed esperti come consulenti per la transizione per convertire il piano Biden-Harris contro il Covid in un progetto d'azione che inizierà il 20 gennaio 2021''.

Ancora, in nome dell'unità, Biden ha detto ''lavorerò tanto per quelli che non hanno votato per me, quanto per quelli che lo hanno fatto. E invito il Congresso, i democratici e i repubblicani allo stesso modo a fare questa scelta con me. Non commettiamo errori: troppi sogni sono stati rimandati per troppo tempo. Dobbiamo rendere la promessa del paese reale per tutti, indipendentemente dalla razza, dall'etnia, dalla fede, dall'identità o dalla disabilità''. Perché ''questi sono gli Stati Uniti d'America. E non c'è mai stato niente che non siamo stati in grado di fare quando l'abbiamo fatto insieme''.