Biden a Varsavia: "La guerra è una scelta di Putin, difenderemo la democrazia"

Guerra Ucraina, Biden a Varsavia e il bilaterale con il segretario generale della Nato Stoltenberg

Il presidente americano Joe Biden è intervenuto oggi a Varsavia tra migliaia di persone nella seconda giornata di incontri internazionali. Tra questi il bilaterale con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg e un vertice con i leader dei Paesi che formano i "Nove di Bucarest" (B9), cioè l'associazione dei membri della Nato dell'Europa centrale ed orientale. Il vertice è incentrato sulla risposta all'aggressione russa dell'Ucraina, con i leader del B9 che cercheranno di lavorare ad un posizione comune per il prossimo vertice della Nato che si svolgerà a luglio a Vilnius, in Lituania.

Guerra Ucraina, Biden: "Putin pensava che ci saremmo arresi, ma sbagliava"

A proposito di Ucraina Biden ha dichiarato: "Kiev resiste ed è forte, Vladimir Putin pensava che si saremmo arresi, sbagliava. L'Europa è stata messa alla prova. Ma noi continueremo a difendere la democrazia a tutti i costi". "Le democrazie del mondo si sono rafforzate, non indebolite", ha detto ancora il presidente americano. "Il sostegno a Kiev è solido come una roccia, e difendere ogni centimetro del territorio della Nato è un impegno sacro, ogni attacco contro uno di noi è un attacco a tutti", ha affermato Biden menzionando l'articolo 5 della Nato e mettendo così in guardia Vladimir Putin. Gli Usa ospiteranno il summit della Nato il prossimo anno.