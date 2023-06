Biden bocciato dalla Corte Suprema, no al condono dei debiti degli studenti

Biden contro la Corte Suprema: "In America nessuno dovrebbe affrontare la discriminazione a causa di chi ama".

La Corte Suprema ha stabilito che la Casa Bianca ha superato i propri confini, decidendo di condonare 400 dei 1600 miliardi di dollari di debiti contratti da decine di milioni degli oltre 45 milioni di americani che hanno acceso mutui per pagarsi gli studi al college e all’università. L’amministrazione federale, sostiene la Corte, avrebbe dovuto prima passare dalla votazione del Congresso per passare alla cancellazione del debito per una quota di contraenti.

La decisione, presa con il voto favorevole dei sei giudici conservatori e i tre contari dei membri liberal, rappresenta un altro schiaffo all’agenda politica del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, un anno dopo l’annullamento del diritto federale all’aborto e l’abbattimento del piano di riduzione delle emissioni nocive da parte degli stabilimenti presentato dall’agenzia federale dell’ambiente.