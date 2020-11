Biden, conti e comunicazione in mano a professioniste donne

I conti, così come le comunicazioni, nell’Amministrazione di Joe Biden saranno in mano alle donne.

Il Presidente eletto ha già nominato il suo staff di comunicazione e sta completando la scelta anche dell’equipe dedicata all’economia. Anche qui ci sarà, ai vertici, una presenza importante di professioniste. Tutto questo in linea con la promessa del nuovo Presidente che ha ripetuto di voler formare un’Amministrazione che sarà specchio ed esempio della società americana.

La prima nomina di grande valore nel settore economico è stata quella di Janet Yellen come Segretario al Tesoro. La Yellen è la conosciuta ed apprezzata ex Presidente della Fed. Una super esperta dal curriculum inattaccabile.

La seconda nomina è quella di Neera Tanden, figlia di migranti indios e Presidente del progressista Center for American Progress. La Tanden sarà la prima donna non bianca a capo dell’influente Dipartimento per l’Amministrazione e il Budget. Il Dipartimento ha l’alta responsabilità di assistere il Presidente nei suoi obiettivi politici, di budget, regulatori e di gestione.

Cecilia Rouse , decana della scuola di Politica Pubblica di Princeton sarà la prima donna afroamericana a dirigere il Consiglio degli Assessori Economici. I restanti membri del Consiglio che assisteranno il Presidente sulle materie economiche saranno Heather Boushey e Jared Bernstein.

Sia Tanden che Rouse hanno una grande esperienza pubblica, avendo lavorato nelle Amministrazioni democratiche di Barack Obama e Bill Clinton.

Lo stesso si puo’ dire di Brian Deese, eletto per dirigere il Consiglio Economico Nazionale e di Wally Adeyemo, come secondo di Yellen nel Dipartimento del Tesoro ( primo afroamericano nell’incarico).

Un’altra caratteristica che unisce molti dei nominati come Bernstein, Boushey, Rouse e Yellen è una specializzazione in politiche dell’occupazione.

E questa peculiarità rappresenta un messaggio forte che Biden ha voluto mandare: la sua Amministrazione avrà un focus sulle politiche occupazionali come leva della crescita.

E questa svolta rosa ha già dimostrato la volontà di un forte cambio di marcia della nuova Presidenza.