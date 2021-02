Biden, difficile aumentare per ora il salario minimo a 15 dollari l’ora

Il presidente Biden, con grande onestà e trasparenza, ha confermato che sarà molto difficile, per ora portare a compimento il suo piano per aumentare il salario minimo federale a $ 15 l'ora, sia come progetto indipendente sia come parte del pacchetto di aiuti COVID-19 da $ 1,9 trilioni.

"Non credo che potrà essere realizzato in questa fase” ha detto Biden alla CBS Evening News alla giornalista Norah O'Donnell rilasciata prima del Super Bowl.

I senatori democratici al Congresso si stanno muovendo per riuscire a far passare il pacchetto di aiuti utilizzando una procedura chiamata “riconciliazione di bilancio” regola del Senato degli Stati Uniti che, molto probabilmente, stanno a significare l’impossibilità di far passare l'aumento del salario minimo.

"La mia ipotesi è che non ci sarà", ha detto il Presidente che ha aggiunto di rimanere concentrato nel cercare di negoziare un aumento del salario minimo, un aumento graduale dall'attuale livello di $ 7,25 all'ora.

La scorsa settimana il Senato aveva approvato una misura che vieta qualsiasi aumento del salario minimo federale durante la pandemia globale. Il senatore repubblicano dello Iowa, Joni Ernst, ha voluto sottolineare che, un minimo di $ 15, sarebbe un aumento considerato “devastante" per le piccole imprese già colpite dalla pandemia.

Nell'intervista, Biden ha anche affermato di essere pronto a negoziare su chi riceverà gli assegni da 1.400 dollari che ha promesso saranno nel pacchetto di aiuti. Ha detto che l’”eliminazione graduale" per i pagamenti diretti può essere in un range di $ 75.000 per un individuo o $ 150.000 per una coppia.

Biden inoltre non ha voluto commentare l'imminente processo di impeachment dell'ex presidente Donald Trump, ma ha anche detto che non pensa che Trump dovrebbe continuare a ricevere informazioni di intelligence "a causa del suo comportamento non corretto correlato all'insurrezione a Capitol Hill”.

"Penso solo che non ci sia bisogno che egli abbia il briefing dell'intelligence. Che valore ha dargli un briefing sull'intelligence? A cosa servirebbe se non al rischio che possa prendere posizione su qualcosa e magari farsi sfuggire qualcosa”.

Agli ex presidenti sono generalmente consentiti briefing di intelligence simili a quelli ricevuti mentre erano in carica, ma un certo numero di esperti di sicurezza ha chiesto che questi privilegi vengano revocati a Trump accusato per un secondo impeachment.