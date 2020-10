Biden diserterà il secondo dibattito. Pelosi evocala rimozione di Trump

Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, non partecipera' al secondo dibattito con Donald Trump. Lo ha annunciato lo staff della campagna elettorale. Biden suggerisce di spostare il confronto televisivo con il capo della Casa Bianca, Donald Trump, al 22 ottobre. E' stato lo staff elettorale a parlare a suo nome, proponendo che la Commissione "sposti il dibattito al 22 ottobre, in modo che il presidente non possa sottrarsi alle sue responsabilita'. Gli elettori devono avere la possibilita' di fare domande a entrambi i candidati direttamente", si legge in un comunicato. "Ogni candidato presidenziale dal 1992 ha partecipato a questo evento e sarebbe una vergogna se Donald Trump fosse il primo a rifiutare".

La speaker della Camera del Congresso americano, Nancy Pelosi, ha evocato lo spettro del 25mo emendamento della Costituzione americana, quello che contempla il caso in cui un presidente non sia piu' in grado di esercitare i suoi poteri e svolgere il suo incarico. "Venite qui domani - ha detto nel corso del briefing giornaliero - perche' parleremo del 25mo emendamento. Dobbiamo sapere quali sono le condizioni reali del presidente, quando ha avuto l'ultimo test negativo", ha incalzato la speaker.