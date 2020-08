Biden è avanti solo di un punto. Voto Usa, sondaggio clamoroso

Si assottiglia sempre di piu', almeno nei sondaggi, il vantaggio del candidato democratico alla presidenza americana, Joe Biden, nei confronti dell'uscente che cerca la riconferma, il repubblicano Donald Trump.



Secondo un sondaggio di Rasmussen, Biden gode del 46% di sostegno tra i probabili elettori statunitensi contro il 45% di Trump. Il 6% preferisce un candidato terzo, mentre il 4% continua a essere indeciso. Una settimana fa, Biden era in testa di quattro punti, 48% contro il 44%.



L'ex vice presidente ha battuto Trump in ogni sondaggio settimanale fino ad oggi, ma il 46% di questa settimana e' il suo livello piu' basso di sostegno di sempre. Il presidente invece non e' mai andato oltre il 45%.



Resta da vedere se arrivera' qualche tipo di rimbalzo dalla Convention nazionale repubblicana in corso. Il nuovo sondaggio indica che Biden otterrebbe il 76% dei voti dei democratici mentre Trump ha il sostegno del 77% dei repubblicani.