Biden in Polonia, attesa per il discorso: "Non sarà una replica a Putin"

Biden a Varsavia, il Cremlino minimizza: "Putin non seguirà le parole del capo della Casa Bianca"

Il presidente americano Joe Biden, dopo la missione a sorpresa a Kiev , è atterrato oggi a Varsavia, in Polonia. C'è grande attesa per il discorso che pronuncerà al castello reale di Varsavia sul primo anniversario dell'inizio dell'invasione russa. Discorso che arriverà poche ore dopo quello di Vladimir Putin di questa mattina (recupera qui l'articolo).

Oltre all'incontro con il presidente polacco Andrzej Duda, la visita di Biden a Varsavia prevede domani un vertice con i leader del gruppo 'Bucharest Nine', Paesi ex sovietici che attualmente fanno parte della Nato: Polonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Romania e Slovacchia.

Nel discorso di questo pomeriggio "il presidente Biden ribadirà che gli Stati Uniti continueranno a stare al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario", ha spiegato John Kirby, il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca.

Nell'incontro di oggi con Duda, Biden discuterà gli sforzi collettivi a sostegno di Kiev e ringrazierà in modo particolare la Polonia per il ruolo che sta svolgendo. Inoltre i due leader discuteranno il rafforzamento della sicurezza della Polonia con un aumento della presenza Nato nel Paese, secondo quanto anticipato da Marcin Przydacz, consigliere per la politica estera di Duda.

"Non è un segreto che parleremo di rafforzare la presenza, anche in termini in infrastrutture, della Nato", ha detto alla televisione Tvn 24, spiegando che il focus dei colloqui sarà "sulla sicurezza dello stato polacco e la cooperazione degli alleati con gli Usa, anche all'interno della Nato, per rendere il fianco orientale, compresa la Polonia, più sicuro".

Guerra Ucraina, Cremlino: "L'evento non è così straordinario"