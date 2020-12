Biden, messa a punto della squadra contro il Coronavirus

E il Presidente eletto Joe Bien, pronto a partire nell’incarico dal 20 gennaio, sta continuando a creare la sua squadra soprattutto quella che lotterà contro il Coronavirus.

L’ultima nomina in ordine di tempo è quella di Xavier Acerra per guidare il Dipartimento dei Servizi Sanitari e Umani. Becerra è il procuratore generale della California che ha portato avanti importanti lotte legali contro gli sforzi del presidente Trump di smantellare l'Affordable Care Act. Becerra è il primo latino a guidare l’HHS.

Biden ha nominato il dottor Rochelle Walensky come direttore dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Walensky è il capo delle malattie infettive al Massachusetts General Hospital e un professore della Harvard Medical School.

Il dem ha poi selezionato Jeff Zients come coordinatore della Casa Bianca nella risposta al Coronavirus. Zients sarà la persona di riferimento tra agenzie e governi statali e locali sulla distribuzione dei vaccini e nei problemi della catena di approvvigionamento.

Zients, è un veterano dell'amministrazione Obama con ampie relazioni d'affari, ed è noto per aver guidato il lavoro di rimessa in opera del sito Web healthcare.gov utilizzato per iscriversi all’ Obamacare dopo il suo disastroso lancio nel 2013.

Biden ha anche detto che nominerà il dottor Vivek Murthy come ‘Generale Surgery’(chirurgo generale). Murthy è stato un consigliere chiave sulla pandemia di Biden, informandolo regolarmente durante la campagna e la transizione. Murthy è stato chirurgo generale durante l'amministrazione Obama.

Fra le altre nomine legate alla sanità:

La dott.ssa Marcella Nunez-Smith, direttrice dell'Equity Research and Innovation Center presso la Yale School of Medicine, guiderà una nuova task force volta a ridurre le disparità nella risposta, nella cura e nel trattamento per COVID-19.

Ultimo ma non ultimo nel team della sanità nella nuova Amministrazione il prestigioso nome del dottor Anthony Fauci che continuerà nel suo ruolo di direttore dell'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive mentre sarà il principale consulente medico sul COVID-19.