Biden nomina la prima donna capo della Marina, l'"Italiana" Lisa Franchetti

Usa: Biden nomina Franchetti, prima donna a guidare la Marina

La storica nomina da parte di Joe Biden dell’ammiraglio Lisa Marie Franchetti a Chief of Naval Operations ha registrato l’entusiasmo della Niaf, la National Italian American Foundation, la più potente organizzazione di italoamericani. Se la nomina verrà confermata dal Congresso, Franchetti diventerà la prima donna a guidare la Marina americana e a far parte dello Stato maggiore congiunto, l’organismo che riunisce i capi di stato maggiore di ciascun ramo delle forze armate statunitensi.

Nata a Rochester, New York, nel 1964, Franchetti era dal 2022 vice comandante delle operazioni navali. Come spiega il Giornale, ha nonni italiani, una laurea e un master in giornalismo, sposata, una figlia, Franchetti sarà anche la prima donna a far parte degli Stati Maggiori Riuniti, un club finora riservato agli uomini.

“La Niaf - si legge in un comunicato dell’organizzazione degli italoamericani - si unisce a tutti gli americani per congratularsi con l’ammiraglio. Il suo talento, la dedizione e la leadership hanno portato uno straordinario beneficio alla Marina americana e alla nostra sicurezza. Noi invitiamo il Senato a confermare la sua nomina, in modo che possa portare le sue straordinarie capacità al servizio dello stato maggiore". L’ammiraglio Franchetti, conclude la Niaf, "rappresenta l’orgogliosa tradizione degli italoamericani impegnati nella difesa della nostra nazione".