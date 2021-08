Biden sotto tiro: Dem, paura midterm. Usa già pronti a tornare in Afghanistan?

Le tensioni in Afghanistan, una pandemia che non molla e un'agenda interna che non decolla. La 'tempesta d'agosto' che si e' abbattuta su Joe Biden, alle prese con il mese piu' difficile della sua presidenza, inizia a preoccupare i democratici che ora temono per le elezioni di meta' mandato del 2022. Molti liberal temono infatti che le conseguenze della crisi in Afghanistan possano avere ripercussioni di lungo termine fino al voto, mettendo a rischio il risicato controllo del Congresso da parte dei democratici . Il problema - affermano alcune fonti dem con il Washington Post - non sono le scelte politiche di Biden ma la loro esecuzione. Alcuni dietro le quinte indicano che sarebbe necessario un cambio di passo nell'ammnistrazione, con la sostituzione del segretario di Stato Antony Blinken e del consigliere alla sicurezza nazionale Jack Sullivan.

L'ex analista Cia: "Isis e Al Qaeda ricostruiscono, dovremo combatterli"

E, intanto, c'è chi sostiene che il caos di Kabul possa costringere gli Stati Uniti a restare ancora molto a lungo in Afghanistan e in generale in Medio Oriente, o quantomeno a tornarci a breve. Lo sostiene Kurt Volker, ex analista Cia, in un'intervista a La Stampa. "L’Afghanistan sarà uno stato fallito, con governo debole e brutale. Tornerà il paradiso dei terroristi, e se colpiranno di nuovo America ed Europa dipenderà solo da quanto forti riusciranno a diventare", dice Volker. "Negoziare con i taleban senza il governo afghano è stato unerroreenormedell’amministrazione Trump. Abbiamo creato una dinamica in cui noi facevano concessioni inaccettabili per il governo afghano, consentendo ai taleban di dettare le condizioni". continua Volker. "Dovremo combatterli", conclude in riferimento a Isis e Al Qaeda. "Come e dove non lo sappiamo ancora.Ma Isis e al Qaeda potranno ricostruire, e noi dovremo combatterli".