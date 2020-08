Bielorussia, nella notte nuove proteste e oltre mille arresti

Nella notte in Bielorussia sono state arrestate oltre 1000 persone in seguito alle proteste iniziate dopo le elezioni presidenziali. Lo afferma il ministero all'Interno bielorusso.

Bielorussia: Quartapelle (Pd), Italia condanni la violenza

"Quello che sta accadendo in Bielorussia e' inaccettabile. Il governo italiano si unisca alle voci che in Europa stanno condannando quanto sta accadendo in tutta la Bielorussia, chieda sanzioni per gli individui che stanno ordinando e guidando la repressione e si renda disponibile a dare protezione a chi sta scappando dalla violenza". Lo scrive nell'articolo di apertura del sito 'Immagina' Lia Quartapelle, capogruppo Pd in commissione Esteri alla Camera. "Il Paese sembra sull'orlo di una rivolta o di una resistenza generalizzata che non e' concentrata solo nella capitale, ma e' diffusa in tutte le citta' del Paese. Il regime sembra disposto a tutto e il rischio che la situazione degeneri in una spirale di violenza e' altissimo", sostiene.