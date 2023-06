Bimbi sopravvissuti a incidente aereo: erano nella giungla da 40 giorni

Bimbi sopravvissuti a incidente: erano nella giungla da 40 giorni

I bimbi sopravvissuti all'incidente aereo in Colombia sono rimasti nella giungla per una quarantina di giorni. Hanno 13, 9, 4 e 1 anno. "Sì, i bambini sono stati trovati, ma ho bisogno di un volo o di un elicottero per andare a prenderli urgentemente", ha detto ad AFP il nonno dei bambini, Fidencio Valencia. Originari del gruppo indigeno Uitoto, i piccoli vagavano soli nella giungla dopo lo schianto del Cessna 206 su cui viaggiavano con la madre, il pilota e un parente. Tutti e tre gli adulti sono morti e i loro corpi sono stati trovati dai militari sul luogo dell'incidente.

Appena sceso dall'aereo presidenziale dall'Avana, dove oggi è stato firmato un accordo bilaterale temporaneo di cessate il fuoco con i guerriglieri dell'Esercito di liberazione nazionale (ELN), Petro ha confermato la notizia al Paese. "Ora che sono tornato, la prima notizia è che le comunità indigene e le forze militari hanno trovato insieme i quattro bambini vivi dopo 40 giorni", ha detto Petro. L'Esercito ha diffuso diverse fotografie in cui si vedono i quattro bimbi seduti in una radura in mezzo alla giungla, coperti da coperte e circondati da soldati e indigeni. Stanno bene anche se appaiano emaciati e denutriti, com'è ovvio dopo l'odissea vissuta. I quattro bambini viaggiavano con la madre, un altro adulto e il pilota di un aereo Cessna 206 della compagnia Avianline Charter precipitato il 1° maggio. I tre adulti sono morti nell'incidente ei loro corpi sono stati ritrovati diversi giorni dopo, ma i quattro bambini, di una comunità indigena, sono sopravvissuti.

"Ero solo. Sono stati protagonisti di un esempio di sopravvivenza che rimarrà nella storia, quindi oggi quei bambini sono i figli della pace", ha aggiunto il presidente. Da quando l'aereo è stato ritrovato è iniziata una gigantesca operazione di ricerca dei quattro bambini, durante la quale i militari e gli indigeni hanno percorso migliaia di chilometri quadrati di giungla e effettuato numerosi voli in elicottero e in aereo fino a quando oggi sono stati finalmente ritrovati. Un elicottero militare è stato inviato sul luogo dove sono stati trovati i bambini per portarli fuori dalla giungla e trasferirli in un centro urbano. Petro, che ha descritto la scoperta come "un dono alla vita", ha aggiunto che, in base alle loro condizioni di salute, i bambini saranno trasferiti domani a San José del Guaviare, capoluogo di Guaviare, o a Bogotà.