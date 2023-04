Bomba a San Pietroburgo, morto il blogger Tatarsky: fermata una donna

Guerra Ucraina, morto il blogger filo-Putin. Arrestata una donna di 26 anni

I servizi di sicurezza russi hanno fermato Darya Trepova. La donna, di 26 anni, è accusata di avere compiuto l'attentato di ieri in un caffè di San Pietroburgo dove è rimasto ucciso il giornalista Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarsky. Lo riferiscono i media russi. "Agenti del Comitato investigativo, in collaborazione con i servizi operativi, hanno fermato Darya Trepova, sospettata di essere coinvolta nell'esplosione al caffè di San Pietroburgo", fa sapere sul suo canale Telegram il Comitato investigativo, citato dall'agenzia Ria Novosti.Il bilancio delle persone ferite nell'esplosione è salito a 32, di cui 10 in gravi condizioni. Lo ha riferito il servizio stampa del Ministero della Salute russo citato da Ria Novosti.