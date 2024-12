Chi era Brian Thompson, il ceo di United Healthcare con 100mila dipendenti ucciso a New York. "L'errore" fatale

Brian Thompson, il giallo dell'agguato fatale. Si scava nella vita privata del 50enne ucciso in pieno centro a Manhattan

Brian Thompson, il ceo di United Healthcare è stato ucciso davanti l’Hotel Hilton di New York in pieno centro nel cuore di Manhattan. Ma le motivazioni dietro a questo agguato sono ancora ignote. Il suo "errore" sarebbe stato quello di recarsi davanti all'hotel dove era atteso per una conferenza stampa con largo anticipo rispetto al previsto, l'agguato mortale è avvenuto alle 6.45 del mattino. Al momento la polizia è ancora sulle tracce del killer, che è riuscito a fuggire dopo avergli sparato. Poche le informazioni sul suo conto, passanti – che hanno udito numerosi colpi di pistola – riferiscono che l'assassino è fuggito verso est dalla 6th Avenue. Il killer è stato descritto come un uomo bianco che indossava una giacca color crema, una maschera nera e delle scarpe da ginnastica bianche e nere. I funzionari hanno detto che portava uno zaino grigio, è poi scappato attraverso il vicolo Ziegfeld saltando a tutta velocità su una bicicletta. Mentre è in corso una vera e propria caccia all'uomo a New York, ci si concentra sulla vittima.

Ma chi era Brian Thompson?

La vittima, Brian Thompson, aveva da poco compiuto 50 anni. Era manager del gruppo UnitedHealth, società che vende polizze di copertura sanitaria e assicurativa che nel 2023 ha dichiarato ricavi per oltre 371 milioni di dollari e conta su 100.000 dipendenti, con cui lavorava da più di vent’anni. Aveva iniziato a ricoprire il ruolo di amministratore delegato (ceo) nel 2021, fino a quel momento era responsabile dei programmi governativi dell’azienda.

United Health Care è diventata uno dei principali fornitori di servizi Medicare e Medicaid, e ha investito pesantemente in tecnologie per migliorare l'efficienza e l'accessibilità, ad esempio attraverso la telemedicina e i sistemi di analisi dei dati per la salute. UnitedHealthcare è oggi al quinto posto nella classifica Fortune 500 e impiega più di 100.000 persone in tutto il mondo. Secondo la Cnbc, è il più grande assicuratore sanitario privato degli Stati Uniti e rifornisce oltre 49 milioni di americani.