Camera di Commercio Italiana in Cina, eletto il nuovo Consiglio Direttivo

Comunicati i risultati della votazione per il nuovo consiglio direttivo della Camera di Commercio Italiana in Cina. Si rinnova la formazione delle figure più attive nel sistema Italia nel paese asiatico. Il nuovo presidente per il biennio 2020-2021 sarà Paolo Bazzoni di Bonfiglioli Drives, che prende il posto di Davide Cucino. Matteo Tanteri di Snam Gas & Energy Services sarà il vice presidente per Pechino, raccogliendo il testimone di Guido Giacconi. Il trio di vice presidenti è completato da Valtero Canepa (Shanghai Bracco Sine Pharmaceutical) per Shanghai e Massimiliano Guelfo (Foshan Piaggio Vehicles Technology Research) per Guangzhou, che conservano il loro posto. Nel ruolo di tesoriere confermato Lorenzo Riccardi (fiscalista e managing director di RsA Asia).

Gli otto consiglieri saranno: Remigio Brunelli (Beijing Tecnica Sport Equipment), Riccardo Campanile (Modula Automation Equipment), Raphael Paul Cooper (Sapici Chemical Company), Antonio Farese (MEC Industry Services), Fabrizio Ferri (Fincantieri Trading), Gianluca Luisi (Chongqing DeZhuang International Trading) ed Ermanno Vitali (Yixing FAAM Industrial Batteries). Nel ruolo di probiviri Fabio Antonello (Regina Chain & Belt) e Alessandra Vismara (socio individuale).

I risultati sono stati comunicati dopo i saluti iniziali dell'ambasciatore italiano a Pechino, Luca Ferrari, e del direttore e coordinatore rete ICE Cina e Mongolia, Gianpaolo Bruno, e le relazioni di presidente, tesoriere e segretario generale del consiglio direttivo 2018-2019. L'evento si è concluso con un discorso del neo presidente Bazzoni e un saluto dei membri del board. Pronti per un nuovo biennio sull'asse Italia-Cina.