Camilla fa shopping in Italia: la regina vuole Villa dell'Ombrellino

Gran Bretagna, in vendita Villa dell'Ombrellino: la residenza del cuore della regina Camilla

La regina Camilla, attuale consorte di re Carlo III, non ha mai dimenticato Villa dell'Ombrellino in cui ha passato la sua infanzia. Sì perché il palazzo sulla collina costruitonel 1372 a Bellosguardo, vicino Firenze, era della bisnonna, nonché amante del re Edoardo VII. Il prezzo? In vendita per 26 milioni di euro.

Come riporta il quotidiano Il Messagero è "un vasto palazzo su una collina soleggiata in Toscana con viste mozzafiato sulla città di Firenze. Camilla ha trascorso qui le vacanze della sua infanzia insieme al fratello Mark e alla sorella Annabel, giocando a nascondino nelle enormi stanze affrescate e correndo libera negli ampi giardini costellati di statue antiche. La Villa dell'Ombrellino, dove visse anche lo scienziato Galileo Galilei nel XVI secolo, si trova nella località di Bellosguardo, fu costruita nel 1372 e oggi sarebbe in vendita. Fu acquistata cento anni fa dal re Edoardo VII che la lasciò in eredità alla sua amante Alice Keppel, bisnonna di Camilla.

Nel 1910, lei e il marito abbandonarono Londra. La Keppel sosteneva che la scelta era dovuta al desiderio di assicurare alle figlie una migliore istruzione; in realtà fu per sfuggire all'improvviso sconvolgimento della sua vita dovuto alla morte del re. La famiglia trascorse due anni in viaggio in Estremo Oriente e Ceylon. Al ritorno in Gran Bretagna, i coniugi comprarono una nuova casa a Londra. Tuttavia, ben presto si trasferirono in Italia, dove comprarono Villa dell'Ombrellino a Firenze, dove vissero per il resto della loro vita".

Continua ancora l'articolo analizzando la prestigiosa struttura "Villa Ombrellino è disposta su più livelli ed ha una superficie coperta di quasi 4.000 mq, caratterizzata da saloni di lusso e quasi 2.000 mq gestiti come ampi terrazzi e balconi, che nei periodi estivi ne sottolineano la bellezza.

Al piano inferiore ci sono stanze enormi con soffitti alti mentre al piano superiore ci sono stanze più piccole ma meno numerose - due salotti per ogni camera da letto. I giardini furono progettati dal famoso Cecil Pinsent e contenevano una collezione di alberi provenienti da tutto il mondo".

"Si dice che Ombrellino- conclude Il Messagero- fu utilizzata per la tortura dei prigionieri da parte dei tedeschi dopo la resa dell'Italia nel settembre 1943 e prima dell'agosto 1944, quando Firenze fu liberata".