Carlo III ha un tumore: ecco di che malattia soffre il sovrano britannico

Carlo III, scopi di quale forma di tumore soffre il re britannico. La scelta di condividere la diagnosi nasce dall'evitare "speculazioni"

E' di poche ore fa la notizia che re Carlo III ha un cancro. La scoperta è arrivata a seguito all'intervento chirurgico alla prostata del 26 gennaio scorso per una condizione diagnosticata inizialmente come "benigna". Come poche volte era successo in passato, la Casa Reale ha scelto di diffondere la notizia sui media ma senza comunque scendere troppo nei dettagli.

Al momento si sa solamente che Carlo III soffre di un cancro alla prostata e che la diagnosi è arrivata nelle primissime fasi della malattia. "Durante la recente procedura eseguita sul Re in ospedale per una condizione benigna di prostata allargata - si legge nel comunicato di Buckingham Palace - è stato notato un problema separato, identificato da successivi test diagnostici come una forma di cancro. Sua Maestà ha iniziato oggi un ciclo di trattamenti regolari per la durata dei quali i medici hanno suggerito di rinviare gli impegni pubblici (esterni)".

Nella nota si puntalizza che Carlo III continuerà a svolgere i suoi doveri di capo di Stato anche durante la terapia e quindi non è previsto un sostituto temporaneo del sovrano. "Il Re è grato alla sua équipe medica per il loro rapido intervento, reso possibile grazie al suo recente intervento ospedaliero. - continua il comunicato - Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro che nel mondo sono affetti da cancro".