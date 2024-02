Re Carlo ha il cancro e potrebbe abdicare. William pronto a salire sul trono

Re Carlo e la lotta contro la malattia. Le terapie e la successione al trono

Re Carlo ha un tumore. La notizia è stata ufficialmente diffusa da Buckingham Palace con un comunicato, ma al momento non si conosce l'esatta natura della malattia. La casa Reale ha detto però che Carlo ha già iniziato le terapie standard. Ora si pone un problema nel Regno Unito, il trono. Il 76enne è stato il più vecchio ad essere incoronato nella storia della monarchia britannica. A succedergli sarà il principe William. E c’è anche l’ipotesi di un’abdicazione. Re Carlo sta facendo la radioterapia, la chemioterapia, l’immunoterapia e assumendo i farmaci a bersaglio molecolare. Ma ad oggi non si conosce precisamente quale tipo di cancro abbia. L’ipotesi che si è fatta nell’immediatezza dell’annuncio è stata quella del tumore alla prostata.

"Non è così strano che, durante operazioni chirurgiche o esami eseguiti per altri motivi - spiega Massimo Di Maio, presidente eletto dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica a Il Corriere della Sera - si scopra per caso la presenza di un tumore. Per ora non si sa ed è impossibile fare ipotesi finché non ci sarà un annuncio ufficiale". Il dottore spiega che il sovrano si è sottoposto di recente a un intervento per ipertrofia prostatica. "Durante l’operazione per l’ingrossamento della prostata spesso si procede per via "transuretrale", ovvero attraverso l’uretra: un’altra possibilità è che sia stata individuata e asportata una neoplasia della vescica. O ancora: gli esami del sangue potrebbero aver evidenziato valori anomali e, dopo approfondimenti, i medici potrebbero essere giunti a una diagnosi di tumore del sangue", conclude. I consiglieri di stato pronti a prendere il suo posto in caso di temporaneo impedimento. L’esempio della regina Margherita di Danimarca, che a 83 anni ha abdicato a favore del figlio Fredrick, potrebbe guidare anche le scelte di Carlo.