Canada, il bel Trudeau torna sul "mercato". Annunciato il divorzio con Sophie

Canada: il premier Trudeau annuncia la separazione dalla moglie

Il primo ministro canadese Justin Trudeau e sua moglie Sophie si stanno separando e hanno firmato un accordo di separazione legale. Lo scrive lo stesso Trudeau in un post su Instagram. Trudeau, 51 anni, e Sophie, 48 anni, si sono sposati alla fine di maggio 2005. Hanno tre figli. Il premier canadese ha scritto sui social che "che dopo molte conversazioni significative e difficili, abbiamo preso la decisione di separarci".

Negli stessi minuti, lei ha pubblicato un messaggio quasi identico sul proprio account. I due, così lo staff di lui, avevano un accordo prematrimoniale. Da quando Trudeau è stato in carica, dalla fine del 2015, la moglie ha viaggiato spesso all’estero con lui e presenziato a cerimonie e occasioni ufficiali; nel tempo però queste occasioni si erano diradate, ricorda il Corriere della Sera. "Tra le ultime: l’incoronazione di re Carlo a maggio, e la visita in Canada del presidente Usa Joe Biden. In un comunicato congiunto si dice che i due «rimangono una famiglia unita e si concentreranno sulla crescita dei propri figli in un ambiente sicuro, amorevole e collaborativo»". Tanto che, spiega il Corriere della Sera, andranno in vacanza insieme la prossima settimana.