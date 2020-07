Canada, Trudeau di nuovo nei guai per conflitto di interessi

Nuovi guai per il premier del Canada, Justin Trudeau. Stando quanto riporta l'emittente canadese Cbc, Trudeau sarebbe al centro di un episodio di conflitto di interessi per avere assegnato un contratto all'associazione benefica 'We Charity', riguardo un programma per studenti, che avrebbe pagato la madre, il fratello e la moglie.

Dal canto suo, spiega LaPresse, l'organizzazione ha fatto sapere di "non avere mai pagato un onorario" alla madre di Trudeau. In alcuni casi, specifica Cbc, questa affermazione appare non corretta: l'organizzazione avrebbe infatti retribuito Margaret Trudeau in alcune occasioni, episodi che la We Charity dice riconducibili a errori burocratici.