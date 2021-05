Capitol Hill, i repubblicani bocciano la Commissione d'inchiesta

Tutto come previsto al Congresso americano, dove i senatori repubblicani hanno bloccato col loro voto l'istituzione di una commissione di inchiesta sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso.

L'iniziativa era invece sostenuta dai democratici, che miravano a mettere in luce le responsabilità dell'ex presidente Donald Trump e le eventuali complicità nella vicenda.

Il voto in Senato si è chiuso con 54 voti contrari alla commissione e 35 a favore: a conti fatti, 6 repubblicani hanno votato a favore della commissione di inchiesta, ma non sono bastati per raggiungere la soglia dei 60 voti che era necessaria per farla approvare.

Il leader Dem Chuck Schumer ha definito il voto "una vergogna per il Partito Repubblicano".