Carlo III si tiene i 735 mln della Regina Elisabetta. Royal Family infuriata

Carlo III e l'eredità della Regina. Bufera nella famiglia reale

Re Carlo III ha deciso, terrà per sè tutti gli averi della madre morta, la Regina Elisabetta, Si stima un patrimonio personale di circa 735 mln di euro, una cifra monstre che il nuovo regnante ha deciso di non dividere con i fratelli facendo scoppiare una vera e propria bufera all'interno della Royal Family. Elisabetta - si legge sul Messaggero - ha lasciato ogni sua proprietà al proprio erede. Non poteva fare diversamente per varie ragioni, la prima delle quali è che nelle grandi famiglie il capitale non si diluisce mai: si comanda uno alla volta e tutti i soldi sono suoi. L'altra ragione è che in base a una legge approvata nel 1993 con il governo di John Major, se tutte le proprietà di un sovrano passano a chi eredita il trono non si pagano tasse di successione.

Il fratello Andrea - prosegue il Messaggero - l'ha presa malissimo. Si aspettava dal lascito della madre almeno 10 milioni di sterline, con le quali pensava di rimettersi a galla dopo averne pagate 12 milioni a Virgina Roberts, la donna che l'accusa di aggressione sessuale. Per colpa di questa vergognosa e ingiustificabile condotta, Andrea ha perso il suo ruolo attivo nella Royal Family, è stato privato dei gradi militari, Carlo l'ha sfrattato dall'ufficio di Buckingham Palace e dalla residenza da 30 stanze del Royal Lodge, non gli passa più l'appannaggio reale e lo costringe di fatto a vivere con la pensione della Marina. Amici del principe hanno detto ai tabloid che Andrea è «sconcertato» e «disperato» e che provi «un certo risentimento», insieme con i suoi fratelli, per le decisioni di Carlo.