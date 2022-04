Chernobyl, livello radiazioni anormale: "Occupazione russa molto pericolosa"

Ucraina: Grossi (Aiea), livello radiazioni Chernobyl anormale

I livelli delle radiazioni all'ex centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, sono "anormali". Lo ha affermato il direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, in missione sul campo alla guida di una delegazione di esperti.

Aiea, occupazione russa Chernobyl è stata molto pericolosa

L'occupazione del sito della centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina da parte dell'esercito russo tra il 24 febbraio e la fine di marzo e' stata "pericolosissima", ha denunciato Grossi. "La situazione era assolutamente anormale e pericolosissima".

Ucraina: Ue, massima preoccupazione per sicurezza a Chernobyl

"Nell'anniversario dell'incidente di Chernobyl del 1986, ribadiamo la nostra massima preoccupazione per la sicurezza nucleare e i rischi causati dalle recenti azioni della Russia presso il sito di Chernobyl" dal momento che "la Russia ha preso di mira e occupato siti nucleari ucraini, danneggiando incautamente gli impianti". Lo dichiarano in una nota congiunta l'Alto rappresentante dall'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, e la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, in occasione del trentaseiesimo anniversario del disastro di Chernobyl.

"Questa tragedia di lunga durata ha avuto conseguenze diffuse in Ucraina, Bielorussia, Russia e in altre parti d'Europa, causando vittime, sofferenze umane, danni alla salute a lungo termine, carenza di cibo e inquinamento dell'ambiente", affermano i commissari. "Circa 350 mila persone hanno dovuto lasciare le loro case in aree fortemente contaminate, con conseguenze sociali ed economiche che continuano ancora oggi", aggiungono. Nel contesto attuale della guerra in Ucraina "l'occupazione illegale e l'interruzione delle normali operazioni, come l'impedimento della rotazione del personale, compromettono il funzionamento sicuro e protetto delle centrali nucleari in Ucraina e aumentano notevolmente il rischio di incidenti", si legge ancora nella dichiarazione congiunta.

"Chiediamo a Mosca di restituire il controllo della centrale nucleare occupata di Zaporizzja alle autorita' ucraine e di astenersi da qualsiasi ulteriore azione contro le installazioni nucleari", e' l'appello di Borrell e Simson che infine si rivolgono alla comunita' internazionale per "avviare immediatamente una riflessione su come migliorare gli strumenti internazionali esistenti per proteggere i siti nucleari nel contesto della guerra e sull'eventuale necessita' di nuovi strumenti specifici".

