Chi è Ekrem Imamoglu, l'anti-Erdogan arrestato. La sinistra turca e il potere proibito

Chi è Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul che parla di "grande tirannia" in Turchia

La Turchia si è svegliata questa mattina con una notizia bomba, il principale oppositore del presidente Erdogan e figura di spicco della sinistra turca è stato arrestato. Si tratta del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu. Lui stesso ha spiegato i dettagli dell'arresto: "Centinaia di poliziotti si sono presentati alla mia porta e hanno fatto irruzione in casa mia. Ho fiducia nella mia nazione". L'ordine di arresto per Imamoglu è stato emesso sulla base delle accuse di "estorsione, corruzione, frode e turbativa d'asta da parte di un'organizzazione criminale" e per "favoreggiamento nei confronti dell'organizzazione terroristica Pkk", riferiscono vari media turchi.

Nei raid della polizia di questa mattina, oltre a Imamoglu sono state arrestate circa cento persone ritenute a lui vicine, tra cui il noto giornalista Ismail Saymaz. "Ci troviamo di fronte a una grande tirannia, ma voglio che sappiate che non mi arrenderò", ha affermato il sindaco ritenuto il principale rivale di Erdogan, nel messaggio su X con il quale ha annunciato il suo arresto.

Chi è Ekrem Imamoglu

Si tratta di un politico e imprenditore, Imamoglu è nato il 3 giugno 1971 a Cevizil in Turchia. La sua carriera politica è iniziata nel 2014 grazie all'amministrazione di Beylikdüzü, distretto situato nella parte europea di Istanbul. Il suo ruolo da sindaco è stato molto apprezzato a tal punto che il 27 giugno 2019 è stato eletto sindaco di Istanbul, ruolo che ricopre ancora oggi. Ma di Imamoglu si parla da tempo perché è considerato uno dei principali e più accreditati oppositori di Erdogan. Fa parte del Partito Popolare Repubblicano, il più antico partito politico della Turchia. Erede del kemalismo, che rappresenta la principale forza politica laica e socialdemocratica del Paese.

Dal 1995 è sposato con l'attivista Dilek Kaya, la coppia ha tre figli. Nel marzo 2024 è stato rieletto per un secondo mandato come sindaco di Istanbul con il 51,03% delle preferenze, battendo il candidato dell'AKP Murat Kurum (39,59%). Nel giugno dello stesso anno Imamoglu è stato eletto presidente dell'Unione dei comuni della Turchia (TBB), primo repubblicano a riuscirci dalla fondazione dell'ente nel 2005.