Chi è Isabel Díaz Ayuso, la "pasionaria" di destra che trionfa in Spagna

Isabel Diaz Ayuso, ecco chi è la pasionaria di destra che può prendere il posto di Pedro Sanchez

Una leader in piena regola, Isabel Diaz Ayuso, esponente di spicco del Partito Popolare (PP) e brillante protagonista dell'ala dura della destra spagnola, al suo terzo mandato alla presidenza della Comunità di Madrid. Ha addirittura ottenuto una doppia maggioranza assoluta nel Parlamento regionale di Madrid e nel consiglio comunale della capitale, insieme al sindaco Josè Luis Martinez-Almeida, risultati che gli permetterebbero di governare senza dipendere dal sostegno dell'estrema destra di Vox nella regione più ricca della Spagna, con 6,7 milioni di abitanti.

La sua schiacciante vittoria alle elezioni municipali e regionali di ieri viene letta come un ulteriore trampolino di lancio per le sue ambizioni a livello nazionale in futuro, oltre a essere considerata nell'immediato come una figura determinante nel duro colpo che il PP ha inferto al capo di governo Pedro Sanchez.