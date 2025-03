Chi è Steve Witkoff, dall'overdose del figlio alle guerre in Ucraina e Medio Oriente: il ritratto del miliardario che ha in mano le sorti dei conflitti

Chi è Steve Witkoff, l'uomo di Trump che dovrà trovare una tregua duratura in Ucraina e Medio Oriente

Donald Trump ha scelto un 68enne miliardario che di mestiere fa l'immobiliarista per affrontare i due dossier più delicati della sua agenda, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Steve Witkoff ha il compito delicatissimo di trattare con Hamas e Israele per il conflitto a Gaza e con Putin e Zelensky per la tregua in Ucraina. Quando Trump ha nominato Witkoff inviato per il Medio Oriente, un senatore ha obiettato che non aveva alcuna esperienza diplomatica. "Ci hanno provato un milione di persone. Prendiamo un brav’uomo che è anche sveglio", rispose il presidente. Witkoff - riporta Il Corriere della Sera - è nato nel Bronx in una famiglia ebrea di origini russe e bielorusse (suo padre faceva cappotti da donna) che, come Trump, ha costruito la sua carriera a New York e in Florida.

Di recente Witkoff aveva venduto il Park Lane Hotel di Manhattan al fondo sovrano del Qatar per 623 milioni di dollari. Un affare del genere - prosegue Il Corriere - sarebbe stato visto come un conflitto di interessi da una diversa amministrazione (il Qatar è mediatore tra Israele e Gaza) ma per Trump è un asset. Witkoff lavorava come avvocato negli anni Ottanta e ha raccontato di aver deciso di diventare immobiliarista dopo aver conosciuto Trump presso lo studio legale. "Tutti volevano essere lui. Aveva questo stile spavaldo, lo vedevo entrare e dicevo: "Dio, voglio essere lui". Per me era il Michael Jordan del business immobiliare".

L’amicizia fu suggellata nel 1986, alle 3 del mattino, in una bottega di Manhattan: Trump non aveva contanti, Witkoff gli comprò un panino col prosciutto e il formaggio. Steve ha speso poi 2 milioni di dollari per la campagna elettorale dell’amico. Giocava a golf con lui durante il secondo tentativo di assassinio. Suo figlio Zach è cofondatore della piattaforma di criptovalute del presidente e il nipotino si chiama Don. L’altro figlio di Steve, Andrew, è morto di overdose.