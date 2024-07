Chiesa sotto choc: il prete "degli ultimi" accusato di molestie da 7 donne

Chiesa francese nella bufera: l'Abbé Pierre accusato di molestie sessuali

Uno dei simboli della chiesa francese, morto nel 2007, è finito sotto accusa per molestie sessuali, in seguito alle denunce di sette donne. L'Abbé Pierre, il sacerdote fondatore dell'associazione Emmaüs, contro la povertà e in aiuto dei senzatetto, è accusato di abusi, che sarebbero avvenuti tra il 1970 e il 2005. Lo rivela il quotidiano cattolico francese La Croix a seguito di un report pubblicato da Emmaüs France e Emmaüs International. Le accuse - riporta Il Giornale - sono pesanti nei confronti dell'Abbé Pierre, considerato un'icona dai francesi anche per il suo impegno politico (era stato un partigiano durante la Resistenza e successivamente un esponente di spicco del Movimento Repubblicano Popolare).

A giugno del 2023, - prosegue Il Giornale - una donna ha contattato i funzionari di Emmaüs France sostenendo di aver subito molestie dall'Abbé Pierre tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, quando era ancora minorenne. La donna ha raccontato che il sacerdote le avrebbe accarezzato il seno quando era ospite nella casa dei suoi genitori. In seguito ci sarebbero state anche altri contatti a sfondo sessuale. Una volta, di ritorno da un viaggio in Italia, il sacerdote l'avrebbe baciata sulla bocca in modo "brutale e del tutto inaspettato". Nel 2003, quattro anni prima di morire, le avrebbe chiesto scusa. Altre sei donne denunciano fatti simili e sulla Chiesa si abbatte un nuovo scandalo.