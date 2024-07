Cia-Mossad-Quatar-Egitto a Roma. Incontro decisivo a Roma per guerra e ostaggi

L'incontro si concentrerà principalmente sulla strategia da seguire per mettere fine alla guerra



Secondo quanto riportato da Axios, domenica, si incontreranno a Roma il direttore della Cia Bill Burns, il primo ministro del Qatar Mohammed Bin Abdul Rahman al-Thani, il direttore del Mossad David Barnea e il capo delle spie egiziane Abbas Kamel per arrivare a un accordo sul cessato il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi.

​Secondo alcune fonti, l'incontro si concentrerà principalmente sulla strategia da seguire per mettere fine alla guerra. Sicuramente, si tratta di un vertice importante realizzato in una fase critica della discussione sugli accordi di pace e la liberazione degli ostaggi.

Eppure, i negoziatori israeliani non si sono detti fiduciosi che l'incontro di Roma potrà portare a una soluzione: «Netanyahu vuole un accordo che è impossibile da ottenere. Al momento non è disposto a muoversi e quindi potremmo essere diretti verso una crisi nei negoziati piuttosto che verso un accordo», ha detto un funzionario israeliano ad Axios.