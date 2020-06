Cina: nato a Wuhan il figlio di Li Wenliang, il medico che lanciò l'allarme

E' nato in un ospedale di Wuhan il secondo figlio di Li Wenliang, il giovane medico eroe che per primo lanciò l'allarme sulla diffusione del coronavirus in Cina. Lo riporta il South China Morning Post che rilancia una notizia di Litchi News. Li è morto a inizio febbraio dopo aver contratto il virus. "Marito mio, ci vedi dal paradiso? - ha scritto stamani Fu Xuejie, vedova del dottor Li, su WeChat - L'ultimo regalo che mi hai fatto è nato oggi. Lavorerò sodo per amarli e proteggerli".