Editoria, Cina: nuova stretta su altri quattro media degli Usa

La Cina ha chiesto alle sedi locali di quattro media americani di dichiarare in forma scritta le informazioni su staff, finanze e asset immobiliari: si tratta dell'agenzia di stampa "Associated Press", l'emittente radiotelevisiva "Cbs", l'agenzia "United Press International" e la "National Public Radio". Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian. Una misura "puramente di autodifesa" dopo "le discriminazioni e le restrizioni aggiuntive imposte dagli Usa a giugno", ha detto Zhao. Il Dipartimento di Stato aveva chiarito che altri 4 media cinesi sarebbero stati trattati come "missioni straniere" a causa del controllo diretto e indiretto esercitato dal governo di Pechino.