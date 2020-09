Cina-Usa,inattesa distensione commerciale:deal TikTok-Oracle.Tariffe congelate

TikTok, proposta accordo con Oracle "risolve timori sicurezza"

TikTok, la app di condivisione di video gestita dal gruppo tech cinese ByteDance, ha confermato di avere presentato alle autorità statunitensi la proposta di accordo con il gruppo Oracle. La proposta, ha dichiarato TikTok in una nota inviata ai media, “riteniamo che risolverà le preoccupazioni di sicurezza dell’Amministrazione” Usa guidata da Donald Trump.

TikTok è nel mirino dei timori di sicurezza nazionale degli Stati Uniti: il 6 agosto scorso il presidente Usa, Donald Trump aveva firmato un ordine esecutivo di vendita delle attività Usa della popolare app a un gruppo statunitense entro 45 giorni per evitare il bando. La conferma della proposta di accordo con il gruppo della Silicon Valley giunge a poche ore dalla proposta di accordo presentata dalla stessa Oracle alle autorità Usa.

Cina, estese di un anno le esenzioni a tariffe per 16 prodotti Usa

La Cina estende per un altro anno l’esenzione dalle tariffe di importazione per sedici categorie di prodotti statunitensi. Lo ha annunciato la Commissione Tariffaria del Consiglio di Stato, il governo cinese, alla vigilia della scadenza del 16 settembre per il rinnovo dell’esenzione dalle tariffe di rappresaglia al 25% di Pechino per il ricorso degli Stati Uniti alla sezione 301 dello Us Trade Act sulla protezione della proprietà intellettuale. Tra i prodotti che saranno esenti dalle tariffe cinesi per un anno inclusi in due liste a settembre scorso comparivano anche farmaci anti-tumorali, prodotti ittici e olii lubrificanti. L’esenzione delle tariffe si protrarrà fino al 16 settembre 2021.