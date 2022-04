"Colpito un villaggio russo", l'Ucraina ha attaccato ancora oltre il confine

Guerra Russia Ucraina, i marines sbarcano a Mariupol: mossa finale

La guerra in Ucraina è entrata nella fase 2. Putin ha dato il via libera per attaccare pesantemente il Donbass. Sirene antiaeree sono suonate in tutto il Paese ed è impossibile al momento fare un bilancio dei bombardamenti dei russi nelle Regioni separatiste dell'Est. Ma contemporaneamente l'esercito di Zelensky ha contrattaccato. "Le forze ucraine hanno colpito un villaggio vicino al confine russo con l'Ucraina, ferendo un residente". A renderlo noto è il governatore della provincia russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, su Telegram. Se confermata questa mossa significherebbe una nuova escalation del conflitto. Per ora Kiev non ha mai ammesso di aver volutamente colpito in territorio russo, ma si tratta del terzo episodio, sempre nella stessa zona, subito dopo il confine.

"Circa una dozzina dei gruppi tattici russi all'interno dell'Ucraina stanno cercando di prendere Mariupol. La nostra valutazione è che Mariupol è ancora contesa". A renderlo noto è un funzionario del Dipartimento della Difesa americana. "La città rimane minacciata dai pesanti attacchi aerei e dall'artiglieria russi. C'è un numero considerevole di forze di terra russe dentro e intorno a Mariupol. Se Mariupol dovesse cadere in mano ai russi, libererebbe la dozzina di BTG da utilizzare altrove nell'est o nel sud dell'Ucraina", ha affermato il funzionario. "Questo è un grande se perché gli ucraini stanno ancora combattendo molto, molto duramente per Mariupol". Gli ucraini hanno riferito di ritenere che la Russia si stia preparando a sbarcare i marines russi nelle vicinanze di Mariupol. "Non possiamo confermarlo in modo indipendente, ma di certo non siamo in grado di contestarlo", ha affermato il funzionario.

