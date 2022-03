Corea del Nord, potenza d'attacco sconvolgente. Kim: missili per il 15 aprile

Corea del Nord, Kim Jong-un annuncia: "Avremo potenza d'attacco sconvolgente"

"Potenza d'attacco sconvolgente". L'ha definita così, Kim Jong-un, leader supremo della Corea del Nord che si prepara alla ricorrenza del 15 aprile, quando Pyongyang celebra il giorno del Sole, data del compleanno del fondatore ed ex presidente Kim Il-sung. Si tratta della festa più importante del paese, e viene spesso considerata la versione nordcoreana del Natale. E per Natale Kim si vuole regalare nuovi missili balistici e, probabilmente, una dimostrazione di forza.

I timori in Asia si diffondono, insieme al rischio che l'invasione russa dell'Ucraina possa avere riverberi anche in Estremo Oriente. Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha per esempio paventato la "peggiore crisi" dal secondo dopoguerra. "Un cambiamento unilaterale dello status quo tramite il ricorso alla forza nell'Indo-Pacifico, e in particolare nell'Asia Orientale, non può essere consentito", ha dichiarato il primo ministro giapponese, aggiungendo che "l'ambiente della sicurezza attorno al nostro paese sta diventando notevolmente più problematico", anche per effetto dei test di missili balistici da parte della Corea del Nord.

Da inizio anno si sono succeduti diversi test missilistici da parte di Pyongyang, che è tornata a lavorare sul fronte nucleare. Kim ha promesso di sviluppare una "sconvolgente potenza d'attacco" per fronteggiare "la minaccia e il ricatto di tutti gli imperialisti". Messaggio pronunciato a un incontro con funzionari, scienziati e tecnici che hanno contribuito al lancio del nuovo missile balistico intercontinentale a disposizione degli arsenali di Pyongyang, lo Hwasong-17, lanciato con successo per la prima volta giovedì scorso, dopo un pausa dai test di missili a lungo raggio durata oltre quattro anni.

"Dobbiamo diventare forti", ha detto Kim in un discorso, riportato dall'agenzia di stampa nord-coreana, Kcna. "Se avremo uno sconvolgente potere d'attacco e uno schiacciante potere militare che nessuno potrà fermare, sarà possibile prevenire una guerra, garantire la sicurezza dello Stato e contenere e controllare la minaccia e il ricatto di tutti gli imperialisti", ha scandito Kim. "Continueremo a raggiungere il nostro obiettivo di ammodernare la difesa e di sviluppare un numero maggiore di potenti mezzi offensivi per equipaggiare il nostro esercito", ha concluso il leader nord-coreano.

