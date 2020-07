Coronavirus, a Barcellona nuovo lockdown. Boom Usa, 77mila contagi in 24h

I contagi aumentano a Barcellona e negli Usa. Se negli Stati Uniti hanno registrato giovedì un nuovo record nei contagi giornalieri di coronavirus, con 77.300 casi in 24 ore che — secondo i conteggi elaborati dalla Johns Hopkins University — portano il totale a oltre 3,5 milioni; in Spagna è stato chiesto di "rimanere a casa". In America le infezioni sono in aumento in 30 stati, mentre i decessi nell’ultimo giorno sono stati quasi mille, che portano il totale a 138 mila. È l’undicesima volta nell’ultimo mese che il primato viene ritoccato: il record precedente era stato stabilito venerdì scorso, con 68 mila casi. In poche settimane, i casi quotidiani sono più che triplicati: a metà giugno la media era a 25 mila. Negli Stati più colpiti, tra cui Texas e Arizona, sono stati attivati i camion refrigerati per custodire le salme con gli obitori ormai a massima capienza.

Spagna e India

Ai residenti di Barcellona è stato chiesto "di rimanere a casa", e di non uscire se non per ragioni essenziali, per contenere una nuova ondata di epidemia di coronavirus, ha annunciato il governo regionale della Catalogna. Ai quattro milioni di residenti della città è stato anche chiesto di non recarsi presso le proprie seconde case. Di nuovo chiusi anche i cinema, teatri e le discoteche e vietate le riunioni di più di dieci persone. I provvedimenti si estendono per due settimane. Nelle scorse ore, intanto, l’India ha superato il milione di casi, diventando il terzo Paese a farlo dopo Stati Uniti e Brasile, che sempre giovedì ha superato i 2 milioni: tutti e tre i Paesi, la pandemia sta provocando il caos nei sistemi sanitari, nell’economia e nella vita quotidiana dei cittadini.