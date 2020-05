Coronavirus, Axa costretta a rimborsare ristoratore per le perdite da lockdown

Una piccola storia che può diventare una storia più grande. Il tribunale del commercio di Parigi ha imposto al gruppo assicurativo Axa di risarcire Stephane Manigold, un ristoratore della capitale francese per le perdite registrate durante i due mesi di quarantena, durante i quali è stato costretto a chiudere la sua attività. Lo ha reso noto il legale del ristoratore.

Mai prima d'ora in Francia, spiega Agenzia Nova, era stata emessa una simile sentenza, che era molto attesa dal settore assicurativo e della ristorazione. "E' una vittoria collettiva", ha detto Manigold, che possiede quattro ristoranti a Parigi. Axa sosteneva che i suoi contratti non prevedevano la copertura per la perdita dei ricavi causata da provvedimenti ministeriali "che consistono nel vietare in modo generale l'accesso al pubblico di certi luoghi per lottare contro la propagazione di un virus".