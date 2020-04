Coronavirus, Bielorussia: Lukashenko promuove un evento di massa

Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, continua a snobbare le raccomandazioni dell’Oms - tra cui il divieto dei raduni di massa - per contenere l’epidemia di Covid-19: ieri, insieme ad altri 2,3 milioni di cittadini, ha partecipato a un evento a livello nazionale (‘subbotnik’) dedicato all’attività all’aperto, alla cura di parchi e campi.

I ‘subbotnik’ erano i sabati di lavoro volontario in periodo sovietico, durante i quali ci si occupava della pulizia di spazi pubblici e della coltivazione di alberi e piante. Come riporta l’agenzia statale BelTa, che cita il vice premier bielorusso Vladimir Kukharev, al ‘subbotnik’ hanno preso parte diversi rappresentanti delle autorità locali, funzionari del governo e semplici cittadini.

Le foto e i video dell’evento mostrano che nessuno dei partecipanti ha osservato la distanza sociale o indossato mascherine. Lukashenko si è dedicato alla piantumazione di alberi nel Parco nazionale Pripyatsky, in una delle regioni colpite dall’incidente nucleare di Chernobyl. In Bielorussia non sono state introdotte misure restrittive per contenere la diffusione del nuovo coronavirus e il presidente ha definito “una psicosi” quanto sta accadendo nel resto del mondo. Dal 25 febbraio, nel Paese sono stati confermati 9.590 casi di contagio e 67 decessi, ma ci sono dubbi sulla trasparenza e credibilità delle informazioni fornite dal governo.