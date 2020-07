Coronavirus, Bill Gates: "Inutili test negli Usa: i risultati arrivano tardi"

In un'intervista rilasciata alla Cnbc, Bill Gates ha criticato i test anti-Covid degli Stati Uniti definendoli "uno spreco" a causa del ritardo dei risultati d'analisi.

Secondo il cofondatore di Microsoft, la maggior parte dei test anti-Covid, propagandati dal presidente Trump "sono uno spreco completo".

La critica di Gates, come riporta Repubblica, si fonda sui prolungati tempi di analisi in laboratorio, che rendono inutili i risultati dei test nella ricerca di nuovi focolai.

Durante un'intervista rilasciata alla Cnbc Bill Gates ha affermato: "La cosa più semplice sarebbe non accettare di rimborsare le spese per quei test che impiegano più di 48 ore avere il risultato" - aggiungendo - "Quei test sono uno spreco completo. E per tutti questi numeri su quanto testiamo, la maggior parte è solo uno spreco completo”.

Coronavirus Usa, Bill Gates: "Test inutili"

Bill Gates ha anche specificato che: "Bisogna avere della priorità". "Bisogna assicurarsi che le comunità a basso reddito, quelle più a rischio, ottengano i risultati entro 24 ore".

I test negli Stati Uniti sono costantemente aumentati, toccando la media giornaliera di 738 mila, ma solo un quarto di questi vengono elaborati a livello nazionale, oltrepassando di poco quota 174 mila.