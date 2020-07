Coronavirus, Bolivia: positivo il ministro dell'economia

Il ministro dell'Economia della Bolivia, Oscar Ortiz, è risultato positivo al test per il coronavirus. A darne notizia è stato il ministero dell'Economia di Bogotà in una nota, precisando che Ortiz sta bene. In un videomessaggio diffuso via Twitter, Ortiz ha confermato di aver contratto il coronavirus e di aver effettuato il test dopo aver sviluppato i sintomi sabato.

''Ho iniziato a sentirmi stanco, mi sentivo giù e avevo dolori muscolari'', ha affermato. Il suo incarico è stato temporaneamente affidato al ministro per lo Sviluppo Abel Martinez. La presidente boliviana Jeanine Anez, anche lei risultata positiva al test per il coronavirus lo scorso 9 luglio, ha augurato a Ortez ''una pronta guarigione'', aggiungendo che il ministro è ''fondamentale per la ripresa economica''.