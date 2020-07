Coronavirus, Bolsonaro: "Ho la muffa nei polmoni dopo 20 giorni in casa"

Jair Bolsonaro, da poco guarito dal Covid, dice di sentirsi debole e di prendere ancora gli antibiotici, ma sostiene di avere "muffa nei polmoni" a causa dei 20 giorni di isolamento a cui si è dovuto sottoporre durante la malattia. "Ho appena fatto le analisi del sangue, ero un debole giovedì, hanno anche trovato una piccola infezione - ha detto il presidente brasiliano in un video su Facebook - ora sto prendendo gli antibiotici, devono essere stati i 20 giorni trascorsi a casa, dove ci prendiamo altre cose. Ho preso la muffa, la muffa nei miei polmoni. Deve essere stato questo". Bolsonaro ha dichiarato di essere risultato negativo al test lo scorso 25 luglio, ma giovedì il suo ufficio stampa ha detto che la moglie Michelle ora risulta positiva. L'ultima volta che la first lady è stata vista in pubblico è stato mercoledì durante una cerimonia con il marito a Brasilia.