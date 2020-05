Coronavirus, Boris Johnson sconfessa il gregge : "Salvati dal lockdown"

"Sebbene il bilancio delle vittime sia stato tragico e la sofferenza immensa, e sebbene ci rattristiamo per tutti coloro che abbiamo perso, e' un dato di fatto che adottando le misure di confinamento abbiamo evitato a questo Paese di essere inghiottito da quella che avrebbe potuto essere una catastrofe in cui lo scenario ragionevole peggiore era mezzo milione di vittime", lo ha dichiarato il premier britannico, Boris Johnson, presentando il piano per l'uscita dal confinamento post Covid-19. "Ed e' grazie al vostro impegno e al vostro sacrificio nel fermare la diffusione di questa malattia che il tasso di mortalita' sta diminuendo e i ricoveri ospedalieri stanno diminuendo", ha aggiunto.

Gb: Johnson, creato sistema di allerta basato sul fattore R

"Per tracciare i nostri progressi ed evitare di tornare al punto di partenza, stiamo creando un nuovo sistema di allerta Covid gestito da un nuovo Centro congiunto di biosicurezza", ha dichiarato il premier britannico Boris Johnson annunciando la fase due della gestione della pandemia. "E quel livello di allarme Covid sara' determinato principalmente da R e dal numero di casi di coronavirus", ha spiegato. "E a sua volta quel livello di allerta Covid ci dira' quanto dobbiamo essere duri nelle nostre misure di distanziamento sociale: piu' basso e' il livello, minore sara' il numero di misure. Piu' alto sara' il livello, piu' duro e rigoroso dovremo essere", ha aggiunto.

Gb: Johnson, aperture graduali scuole e negozi da giugno

"Nella seconda fase - al piu' presto entro il primo giugno - riteniamo che potremmo essere in grado di iniziare la riapertura graduale dei negozi e di riportare gli alunni delle scuole primarie, a tappe, nelle classi", lo ha dichiarato il premier britannico Boris Johnson, presentando il piano di riapertura post Covd-19.